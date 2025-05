Siviglia scontri tra i tifosi di Betis e Fiorentina | caos per le strade della città VIDEO

della notte a Siviglia, dove questa era giovedì 1° maggio si terranno le semifinali per la Conference League tra Fiorentina e Betis, sono avvenuti degli scontri violenti tra le due tifoserie. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che gli ultras italiani e andalusi si fossero. 🔗 Firenzetoday.it - Siviglia, scontri tra i tifosi di Betis e Fiorentina: caos per le strade della città \ VIDEO Nel corsonotte a, dove questa era giovedì 1° maggio si terranno le semifinali per la Conference League tra, sono avvenuti degliviolenti tra le due tifoserie. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che gli ultras italiani e andalusi si fossero. 🔗 Firenzetoday.it

Betis-Fiorentina, scontri nella notte. I tifosi si affrontano a colpi di sedie e fuochi d’artificio - Siviglia, 1 maggio 2025 – Pre partita carico di tensione a Siviglia, dove stasera 1 maggio si affronteranno Betis e Fiorentina, gara valevole per le semifinali di andata della Conference League. Nella notte ci sono stati scontri violenti tra le due tifoserie andati in scena per le strade della città. In base a quanto appreso, ultras italiani e andalusi si sarebbero dati appuntamento nelle ore precedenti. 🔗lanazione.it

