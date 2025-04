Sistema precario | l’unico record è di lavoratori poveri

Sistema precario: l’unico record è di lavoratori poveri il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - Sistema precario: l’unico record è di lavoratori poveri Oggi ci sono cinque ragioni in più per trasformare un Primo Maggio che tende ad essere presentato come un rituale, per di più luttuoso, in una giornata di lotta contro .è diil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Su questo argomento da altre fonti

Presentato a Varenna "Avviso unico cultura", dalla Regione 5 milioni per rafforzare il sistema - "La provincia di Lecco rappresenta uno scrigno culturale che racconta la bellezza della Lombardia: dai musei ai siti archeologici, dagli edifici storici ai paesaggi incantevoli. Un patrimonio unico che, con il bando Avviso Unico Cultura 2025, per cui Regione stanzia 5 milioni di euro, vogliamo... 🔗leccotoday.it

Record di suicidi e sovraffollamento nei carceri della Lombardia: “Un sistema di morte da svuotare” - Oggi, martedì 4 marzo, il garante dei detenuti del Comune di Milano, Giuseppe Maisto, ha chiesto alla politica un provvedimento che permetta a cinquemila persone di uscire dalle carceri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sanità, Meloni: dal governo stanziamenti record, lavoriamo per un sistema più moderno ed efficiente - Un grazie ai professionisti della sanità in prima linea, la volontà di rendere il sistema sanitario nazionale più moderno e efficiente, i numeri da record degli stanziamenti del governo, una “piccola grande rivoluzione”. Sono queste le parole chiave del messaggio della premier Giorgia Meloni in occasione della Giornata nazionale delle professioni sanitarie. “L’Italia – scrive Meloni – può vantare un’infrastruttura di eccellenza come il Servizio Sanitario Nazionale. 🔗secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sistema precario: l’unico record è di lavoratori poveri; Giuliani Arredamenti: dopo 100 giorni di sciopero vincono i lavoratori, stop al precariato; Capitalisti viziati dal troppo comandare; Quel sogno degli operai di ricomprarsi la fabbrica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sistema precario: l’unico record è di lavoratori poveri - (Lavoro) Oggi ci sono cinque ragioni in più per trasformare un Primo Maggio che tende ad essere presentato come un rituale, per di più luttuoso, in una giornata di lotta contro lo sfruttamento e per u ... 🔗ilmanifesto.it