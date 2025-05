Sinner e Musetti due italiani in top-10 | soltanto un’altra coppia azzurra c’era riuscita

italiani nella top-10 del ranking ATP: Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo, mentre Loreno Musetti stazionerà in una posizione tra la quinta e la decima (dipenderà dal risultato che conseguirà al Masters 1000 di Madrid, stasera affronterà il canadese Gabriel Diallo nei quarti di finale). Si tornerà ad avere due azzurri nell'elite nel tennis internazionale a oltre tre anni di distanza dall'ultima volta.In passato soltanto Jannik Sinner e Matteo Berrettini avevano condiviso il piazzamento nobile nella graduatoria internazionale: dal 1° al 14 novembre 2021 (2 settimane), dal 22 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 (7 settimane), dal 17 gennaio al 27 febbraio 2022 (6 settimane) e dal 7 al 20 marzo 2022 (2 settimane). Il fuoriclasse altoatesino è entrato nel club per la prima volta il giorno di Ognissanti di quattro anni fa e si aggiunse al romano, che raggiunse al massimo il sesto posto.

