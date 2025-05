Sindaco sfiduciato decade anche in Provincia | subentra Magliocca

Sindaco di San Marco Evangelista, Marco Cicala, cambia ancora il consiglio Provinciale. Al posto dell'ormai ex cittadino, mandato a casa da 8 consiglieri che hanno rassegnato le proprie dimissioni, subentrerà Pino Magliocca, primo dei non eletti della lista Pd-Movimento 5. 🔗 Casertanews.it - Sindaco sfiduciato decade anche in Provincia: subentra Magliocca Con la sfiducia aldi San Marco Evangelista, Marco Cicala, cambia ancora il consigliole. Al posto dell'ormai ex cittadino, mandato a casa da 8 consiglieri che hanno rassegnato le proprie dimissioni, subentrerà Pino, primo dei non eletti della lista Pd-Movimento 5. 🔗 Casertanews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa riportano altre fonti

