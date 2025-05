Sindacato e imprese per parlare di lavoro

Sindacato e imprese, insieme, per parlare non solo di lavoro, ma anche di rispetto, sicurezza e visione condivisa."Abbiamo voluto rompere gli schemi – dice il sindaco Emanuele Pepa – perché il lavoro è di tutti: di chi cerca sicurezza, ma anche di chi rischia per creare opportunità". Una scelta coraggiosa ma necessaria, secondo il sindaco, che ha voluto fortemente questa nuova formula. "Il lavoro non ha una sola voce – sottolinea –. È fatto di mani che producono, cuori che sperano, teste che rischiano e il Primo Maggio deve essere la festa di tutti, anche di chi apre una partita Iva e ogni giorno scommette su se stesso". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "Sindacato e imprese per parlare di lavoro" Nel piazzale antistante alla chiesa di campagna di Santa Croce di Recanati, si terrà questa mattina la festa dei lavoratori. Per celebrare il Primo Maggio, l'amministrazione comunale ha deciso di mettere attorno allo stesso tavolo la Cisl e Confartigianato.

Papa Francesco, Capobianco (Conflavoro): “Ha saputo parlare al cuore di noi imprenditori e al mondo del lavoro” - “Con profonda tristezza, a nome di Conflavoro desidero esprimere il nostro sincero cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. La sua testimonianza di umanità, apertura e attenzione verso gli ultimi ha rappresentato un esempio altissimo di servizio e di amore per il prossimo. Il Santo Padre ha sap 🔗ilgiornaleditalia.it

“Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, vogliamo parlare di lavoro”: attenzione alla nuova truffa telefonica che promette lavoro (e svuota il conto) - “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”. È il messaggio, inquietante nella sua apparente normalità, che sta arrivando sui cellulari di molti italiani, anche di chi non è in cerca di lavoro e non ha inviato candidature di recente. Ma è una truffa, l’ennesima, che sfrutta la speranza di un impiego per carpire dati sensibili e, in alcuni casi, svuotare il conto delle vittime. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lavoro e formazione, seminario alla Memo. Aguzzi: "Create oltre mille nuove imprese" - "Create 1.046 nuove imprese e finanziate 1.700 esperienze formativo-professionali, propedeutiche all’inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro". Questi i dati forniti dall’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, al seminario che si è tenuto ieri mattina alla Memo sulle politiche del lavoro e della formazione promosse dalla Regione Marche. Per Aguzzi è stata un’ occasione per fare il punto sulle misure adottate e per illustrare le nuove opportunità di finanziamento previste per il 2025. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incontro tra governo e sindacati sulla sicurezza sul lavoro - Il governo italiano ha programmato un incontro con i sindacati per giovedì 8 maggio, un evento che si preannuncia cruciale per affrontare le problematiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. I ... 🔗notizie.it

Sicurezza sul lavoro, i sindacati: “Irregolarità nell’80% delle aziende” - «In Piemonte, ogni volta che viene effettuata un’ispezione, nell’80% dei casi emergono irregolarità. Un dato impressionante che fotografa una realtà segnata da gravi carenze: dalla mancata formazione ... 🔗informazione.it

Sindacato, la Cisl compie 75 anni: le celebrazioni al teatro Adriano di Roma e un francobollo per onorare l’anniversario - Nello stesso luogo che il 30 aprile del 1950 ne vide la nascita, il teatro Adriano di Roma, la Cisl celebra il suo 75° compleanno con una iniziativa che vedrà la presenza del Presidente della ... 🔗ildiariodellavoro.it