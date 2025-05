Sindacati in piazza Maggiore per dire basta morti sul lavoro | FOTO

lavoro sicuro". È questo il tema che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la manifestazione del Primo maggio in piazza Maggiore a Bologna. Tanti i relatori che si alterneranno sul palco, tra cui Paola Pawlikowicz, compagna di Lorenzo Cubello, uno dei lavoratori morti alla Toyota, e. 🔗 Bolognatoday.it - Sindacati in piazza Maggiore per dire basta morti sul lavoro | FOTO "Uniti per unsicuro". È questo il tema che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la manifestazione del Primo maggio ina Bologna. Tanti i relatori che si alterneranno sul palco, tra cui Paola Pawlikowicz, compagna di Lorenzo Cubello, uno dei lavoratorialla Toyota, e. 🔗 Bolognatoday.it

"Uniti per un lavoro sicuro": i sindacati confederali in piazza, a Francavilla Fontana - Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Massimo Di Cesare, segretario generale della Cgil Brindisi Quello del 2025 è un Primo Maggio intenso di significato, denso di storia e carico di aspettative e promesse. Quelle stesse consegnate alla nostra Carta costituzionale che, all’indomani... 🔗brindisireport.it

Primo maggio in piazza Maggiore a Bologna, la diretta - La Festa dei lavoratori vedrà alternarsi tante personalità del mondo del lavoro e delle istituzioni che si alterneranno sul palco. Salute e sicurezza sono i temi chiave, che vedono unite le sigle sind ... 🔗msn.com

I sindacati in piazza Maggiore il 1 maggio - "Uniti per un lavoro sicuro". È questo il tema che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la manifestazione del Primo maggio in piazza Maggiore a Bologna. Tanti i relatori che si alterneranno sul palco, tr ... 🔗bolognatoday.it

Primo maggio, sindacati in piazza: la diretta delle manifestazioni - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela ... 🔗leggo.it