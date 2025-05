Signalgate economia sondaggi | è iniziata la fine di Trump

Trump è già entrato nella sua fase discendente. Le dimissioni di Michael Waltz non sono solo la caduta di un uomo: sono la prima vera crepa nella diga. E l'acqua, adesso, entra da tutte le parti.Una gestione confusa e disordinataIl "Signalgate" ha fatto esplodere ciò che già covava: una gestione del potere confusa, disordinata, fondata più sulla fedeltà personale che sulla competenza. Il disastro della chat di Signal — con le informazioni riservate condivise in modo dilettantesco — ha messo in scena, in un solo colpo, l'arroganza, l'improvvisazione e la fragilità di un sistema che si credeva intoccabile. Ma il castello non regge più.Nelle ultime ore sono usciti sondaggi disastrosi: Trump perde consensi ovunque, anche nei suoi bastioni.

