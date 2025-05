Sicurezza sul lavoro è emergenza | In pochi mesi 138 morti e 90mila feriti | un bollettino di guerra

emergenza Sicurezza e morti sul lavoro.“Nei primi mesi del 2025 - ha detto Daniela Piras, segretaria nazionale Uiltec - si sono già registrati quasi 90mila. 🔗 Bresciatoday.it - Sicurezza sul lavoro, è emergenza: "In pochi mesi 138 morti e 90mila feriti: un bollettino di guerra" In migliaia in Piazza Loggia per la manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Tra i temi principali trattati sul palco anche l’sul.“Nei primidel 2025 - ha detto Daniela Piras, segretaria nazionale Uiltec - si sono già registrati quasi. 🔗 Bresciatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pontecagnano Faiano, sindaco Lanzara a lavoro per l’emergenza sicurezza - Tempo di lettura: < 1 minutoNon è facile trovare una soluzione nei tempi brevi per mettere in sicurezza la strada litoranea, ma sul lungo termine l’arteria è destinata a scomparire quando verrà realizzata la riqualificazione dell’intera zona con il Masterplan. È in estrema sintesi quanto dichiarato oggi dal sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, invitato ad esprimere una riflessione sulla pericolosità dell’arteria, il giorno dopo l’ennesima tragedia che si è consumata sulla strada. 🔗anteprima24.it

“Incidente sul lavoro all’Ast, la sicurezza è un diritto di tutti e non un vessillo di pochi” - Il grave incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Arvedi Ast di Terni ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La vittima, un lavoratore della Tapojärvi, è al centro delle preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, che hanno espresso profonda... 🔗ternitoday.it

“Incidente sul lavoro all’Ast, la sicurezza è un diritto di tutto e non un vessillo di pochi” - Il grave incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Arvedi Ast di Terni ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La vittima, un lavoratore della Tapojärvi, è al centro delle preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, che hanno espresso profonda... 🔗ternitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Sicurezza sul lavoro, è emergenza: In pochi mesi 138 morti e 90mila feriti: un bollettino di guerra; Emergenza sicurezza sul lavoro, da gennaio già 9 vittime. Nel 2024 44 decessi e 40 infortuni al giorno; Sicurezza e prevenzione: simulazione d’emergenza alla RSA di Ciriè in occasione della Giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro; In provincia è ancora emergenza sicurezza sul lavoro: aumentano le vittime e gli infortuni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sicurezza e salari: il governo italiano affronta le sfide del lavoro - In vista della Festa del Lavoro, il governo guidato da Giorgia Meloni si prepara a lanciare un messaggio chiaro: la sicurezza dei lavoratori è una priorità. La premier ha dichiarato che è inaccettabil ... 🔗notizie.it

Emergenza sicurezza sul lavoro, da gennaio già 9 vittime. Nel 2024 44 decessi e 40 infortuni al giorno - L'edilizia è il settore più a rischio, seguita dall'agricoltura. Bertoli (CGil): «Chiediamo alle imprese di rispettare le regole». Bailo (Uil): «Ci vorrebbe una procura speciale che indaghi sulle mort ... 🔗brescia.corriere.it

Lavoro, da dove arrivano i fondi per la sicurezza e per cosa verranno utilizzati - La scelta del governo per prevenire le morti sul lavoro: oltre un miliardo di euro dai fondi Inail. L’8 maggio tavolo a Palazzo Chigi con sindacati e datori di lavoro ... 🔗corriere.it