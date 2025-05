Baritoday.it - "Sicurezza sul lavoro drammatica priorità", a Bari il sit-in dei sindacati per il Primo maggio

"Uniti per unsicuro": è stato questo lo slogan che ha accompagnato l'iniziativa pubblicata organizzata, in occasione del, da Cgil, Cisl e Uil. Al centro della manifestazione, che si è svolta questa mattina in via Sparano, l'emergenza delle morti sulin risposta. 🔗 Baritoday.it