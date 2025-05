Sicurezza sul lavoro | Daniela Fumarola denuncia l' emergenza nazionale durante il Primo maggio

Daniela Fumarola, dal palco della manifestazione per il Primo maggio a Casteldaccia (Palermo)."Come è stato per Epifanio, per Giuseppe, per Ignazio, per Roberto, per Giuseppe, quel maledetto 6 maggio di un anno fa, proprio qui a Casteldaccia. Ma solo l'anno scorso è successo anche all'Esselunga di Firenze, alla centrale Enel di Suviana, al deposito Eni di Calenzano. e tanti tanti altri. Ad unire i punti, in una mappa geografica d'Italia in cui ogni giorno si consuma una tragedia, si allunga una scia di sangue che attraversa cantieri, fabbriche, campi, strade", aggiunge Fumarola rimarcando che quella della salute e della Sicurezza sul lavoro "è un'emergenza nazionale e come tale va affrontata". 🔗 Quotidiano.net - Sicurezza sul lavoro: Daniela Fumarola denuncia l'emergenza nazionale durante il Primo maggio "Ogni anno continuano ad esserci più di mille vittime nel nostro Paese. Tre al giorno. Sono vite spezzate, sogni infranti, famiglie distrutte. Tutto perduto per sempre. Questa vergogna deve finire". Così la segretaria generale della Cisl,, dal palco della manifestazione per ila Casteldaccia (Palermo)."Come è stato per Epifanio, per Giuseppe, per Ignazio, per Roberto, per Giuseppe, quel maledetto 6di un anno fa, proprio qui a Casteldaccia. Ma solo l'anno scorso è successo anche all'Esselunga di Firenze, alla centrale Enel di Suviana, al deposito Eni di Calenzano. e tanti tanti altri. Ad unire i punti, in una mappa geografica d'Italia in cui ogni giorno si consuma una tragedia, si allunga una scia di sangue che attraversa cantieri, fabbriche, campi, strade", aggiungerimarcando che quella della salute e dellasul"è un'e come tale va affrontata". 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

La Cisl compie 75 anni, Fumarola: ora patto su sicurezza lavoro - Roma, 30 apr. (askanews) – La Cisl festeggia i primi 75 anni di storia. A guidare questo lungo cammino è stato il filo della partecipazione, una delle parole scolpite nel Dna della confederazione. La bussola che ha orientato le scelte di un sindacato che ha sempre seguito la via del dialogo e del confronto, preferendola all’antagonismo e al conflitto fine a se stesso. All’evento, celebrato con un francobollo ordinario di Poste Italiane emesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy appartenente alla serie tematica “I valori sociali”, ha partecipato il Presidente della Repubblica, ... 🔗ildenaro.it

Donne, lavoro e futuro: la denuncia di Daniela Fumarola sulla “child penalty” - Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, aveva ha acceso i riflettori su una problematica ancora troppo diffusa: la “child penalty”. L’occupazione in Italia continua a crescere, ma resta una sfida cruciale: aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. È questo il focus dell’impegno del ministro del Lavoro, Marina Calderone, che sottolinea la necessità di politiche efficaci per favorire la conciliazione tra vita professionale e personale. 🔗cityrumors.it

Fumarola “Veicolare tra i giovani tema della sicurezza sul lavoro” - ROMA (ITALPRESS) – Quella del 1 maggio “è una giornata importante, il tema della salute e sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente veicolato tra i giovani. Questa è una occasione che abbiamo per far comprendere quanto sia fondamentale imparare da subito cosa significa vivere un’esperienza di lavoro in sicurezza perché i ragazzi di oggi saranno i lavoratori di domani”. Così la segreteria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della conferenza stampa di presentazione del 1 maggio. 🔗unlimitednews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo Maggio a Casteldaccia, il messaggio di Daniela Fumarola: Sicurezza sul lavoro deve diventare priorità nazionale; Primo maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, Sindacati in piazza: Basta morti - Il 1 maggio del governo: occasione per celebrare traguardi raggiunti sul lavoro; Fumarola, 'la vergogna delle morti sul lavoro deve finire'; 1 maggio, sindacati in piazza: Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sicurezza sul lavoro: Daniela Fumarola denuncia l'emergenza nazionale durante il Primo maggio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

1 maggio, sindacati in piazza: "Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale" - Sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale". A Roma il leader de ... 🔗msn.com

Daniela Fumarola (Cisl): "Serve una vera ‘alleanza sociale’ per fermare questa scia di sangue" - “Quella della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è un’emergenza nazionale e come tale va affrontata. Passi avanti, negli ultimi tempi, ne sono stati fatti: la patente a crediti, l’aumento ... 🔗msn.com