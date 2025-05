Sicurezza idrogeologica Stanziati 25 milioni per salvaguardare i paesi

milioni di euro a favore della Lunigiana. Risorse importanti, necessarie e attese da tempo destinate alla valorizzazione del territorio, alla sua messa in Sicurezza dal rischio idrico e idrogeologico, e al recupero e alla riqualificazione dei piccoli centri. Così la Regione dà un sostegno concreto, di cui sono orgoglioso, recependo le istanze delle comunità e delle amministrazioni: il Comune di Aulla, quello di Podenzana e quello di Tresana". Lo annuncia Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente della commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio annunciando gli stanziamenti per i comuni della Lunigiana."Nel dettaglio, le risorse stanziate riguardano per il Comune di Aulla 157.973 euro per il 2025, destinati a sostenere il progetto di valorizzazione turistica e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola. 🔗 Lanazione.it - Sicurezza idrogeologica. Stanziati 2,5 milioni per salvaguardare i paesi Con la seconda variazione al bilancio regionale, la Toscana stanzia oltre 2,5di euro a favore della Lunigiana. Risorse importanti, necessarie e attese da tempo destinate alla valorizzazione del territorio, alla sua messa indal rischio idrico e idrogeologico, e al recupero e alla riqualificazione dei piccoli centri. Così la Regione dà un sostegno concreto, di cui sono orgoglioso, recependo le istanze delle comunità e delle amministrazioni: il Comune di Aulla, quello di Podenzana e quello di Tresana". Lo annuncia Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente della commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio annunciando gli stanziamenti per i comuni della Lunigiana."Nel dettaglio, le risorse stanziate riguardano per il Comune di Aulla 157.973 euro per il 2025, destinati a sostenere il progetto di valorizzazione turistica e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola. 🔗 Lanazione.it

