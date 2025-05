Sicurezza idraulica a Viaccia Un milione per il torrente Ficarello

Sicurezza del torrente Ficarello grazie al progetto approvato dalla giunta su proposta del vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Simone Faggi. Anche per la realizzazione di questi lavori è stata presentata una richiesta di finanziamento alla Direzione difesa del suolo e Protezione civile della Regione Toscana. L’intervento sul Ficarello prevede la realizzazione di una vasca di laminazione di superficie posta a monte di via Anita Garibaldi a Viaccia, nella parte nord del torrente, capace di contenere parte dei ruscellamenti provenienti dal torrente Bagnolo. Il volume di invaso previsto è di 15.000 metri cubi.L’ammontare del progetto, tra costi dei lavori, rilievi e acquisizione delle aree è di 1 milione di euro. Questo progetto si aggiunge agli altri due, approvati dalla giunta circa due settimane fa che riguardano la messa in Sicurezza del torrente Vella con la realizzazione lungo via Scarlatti e via Chiti di una cassa di espansione in un’area agricola, destinata alla laminazione delle piene e sempre del Ficarello con la realizzazione di tre casse di espansione, una subito a valle della ferrovia e due a fianco di via di San Ippolito, sotto via Visiana. 🔗 Lanazione.it - Sicurezza idraulica a Viaccia. Un milione per il torrente Ficarello Avanti con la messa indelgrazie al progetto approvato dalla giunta su proposta del vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Simone Faggi. Anche per la realizzazione di questi lavori è stata presentata una richiesta di finanziamento alla Direzione difesa del suolo e Protezione civile della Regione Toscana. L’intervento sulprevede la realizzazione di una vasca di laminazione di superficie posta a monte di via Anita Garibaldi a, nella parte nord del, capace di contenere parte dei ruscellamenti provenienti dalBagnolo. Il volume di invaso previsto è di 15.000 metri cubi.L’ammontare del progetto, tra costi dei lavori, rilievi e acquisizione delle aree è di 1di euro. Questo progetto si aggiunge agli altri due, approvati dalla giunta circa due settimane fa che riguardano la messa indelVella con la realizzazione lungo via Scarlatti e via Chiti di una cassa di espansione in un’area agricola, destinata alla laminazione delle piene e sempre delcon la realizzazione di tre casse di espansione, una subito a valle della ferrovia e due a fianco di via di San Ippolito, sotto via Visiana. 🔗 Lanazione.it

