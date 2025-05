Siamo pacifici e non violenti Casapound esce allo scoperto e conferma la manifestazione

Siamo violenti e la nostra sarà soltanto una manifestazione legata a temi che in tutta Europa stanno prendendo forma. E anche molti spezzini la pensano come noi". Nicola Scanu (a destra nella foto) getta acqua sul un fuoco che sta ogni giorno assumendo fiammate sempre più nette anche se non è assolutamente stupito dall’effetto provocato all’organizzazione da parte di Casapound della manifestazione denominata “Defend Europe“ puntando sulla remigrazione. Lo spezzino, trentenne, candidato consigliere nel 2017 nella lista di Casapound alle amministrative non si nasconde affatto alle critiche che stanno accompagnando l’evento in programma in città il 17 maggio.Che aria tira? "Siamo tranquilli. Una parte politica – continua – sta facendo grande pubblicità alla nostra iniziativa. Credo saremo in tanti anche grazie alla pubblicità che ci sta facendo la sinistra. 🔗 Lanazione.it - "Siamo pacifici e non violenti". Casapound esce allo scoperto e conferma la manifestazione "None la nostra sarà soltanto unalegata a temi che in tutta Europa stanno prendendo forma. E anche molti spezzini la pensano come noi". Nicola Scanu (a destra nella foto) getta acqua sul un fuoco che sta ogni giorno assumendo fiammate sempre più nette anche se non è assolutamente stupito dall’effetto provocato all’organizzazione da parte didelladenominata “Defend Europe“ puntando sulla remigrazione. Lo spezzino, trentenne, candidato consigliere nel 2017 nella lista dialle amministrative non si nasconde affatto alle critiche che stanno accompagnando l’evento in programma in città il 17 maggio.Che aria tira? "tranquilli. Una parte politica – continua – sta facendo grande pubblicità alla nostra iniziativa. Credo saremo in tanti anche grazie alla pubblicità che ci sta facendo la sinistra. 🔗 Lanazione.it

