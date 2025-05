Si tuffa nel lago e annega | morto un 17enne era ospite di un centro per minori stranieri della Maremma

lago dell’Accesa, nel Comune di Massa Marittima, per approfittare della bella giornata di caldo e sole. 🔗 Il ragazzo, di origine egiziana, risiedeva in una struttura dalla cooperativa Solidarietà e Sviluppo. Nel primo pomeriggio di oggi, insieme ad altri 11 ragazzi minorenni e agli accompagnatori, si era recato aldell’Accesa, nel Comune di Massa Marittima, per approfittarebella giornata di caldo e sole. 🔗 Fanpage.it

