alla gola del Furlo. Un giovane uomo è annegato nel Candigliano. Si era immerso nelle acque del fiume per una nuotata ma quasi subito ha chiesto aiuto. 🔗 Corriereadriatico.it - Si tuffa nel fiume Candigliano e viene risucchiato dalla corrente: annega un giovane alla gola del Furlo ACQUALAGNA - Primo maggio tragicodel. Unuomo èto nel. Si era immerso nelle acque delper una nuotata ma quasi subito ha chiesto aiuto. 🔗 Corriereadriatico.it

