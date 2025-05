Si torna alle urne | ecco a quali domande risponderemo l’8 e il 9 giugno

Si torna alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno per partecipare ai referendum popolari abrogativi, strumento di democrazia diretta prevista dall'articolo 75 della Costituzione. Si risponderà a cinque quesiti, promossi da sindacati e associazioni civili: quattro di questi riguarderanno il lavoro, uno invece sarà in materia di cittadinanza.Per cosa si vota?«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?»Il primo quesito riguarda il rientro dei lavoratori licenziati ingiustamente. Si richiede l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act. In questo modo, un lavoratore che ha visto interrompersi il proprio rapporto lavorativo in modo improprio può essere reintegrato.

