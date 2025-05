Si taglia un braccio con la motosega mentre pota la legna | soccorso dall’eliambulanza

mentre potava alcuni alberi. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 aprile a Incudine, in Valcamonica. Intorno alle 17,30 è scattato l’allarme da una zona boschiva. 🔗 Bresciatoday.it - Si taglia un braccio con la motosega mentre pota la legna: soccorso dall’eliambulanza È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia un uomo di 62 anni, vittima di un grave incidenteva alcuni alberi. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 aprile a Incudine, in Valcamonica. Intorno alle 17,30 è scattato l’allarme da una zona boschiva. 🔗 Bresciatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Si taglia al ginocchio mentre lavora con la motosega, operaio operato d'urgenza - Infortunio sul lavoro in tarda mattinata a Udine, alla scuola dell'nfanzia Centazzo, in via delle Scuole 11, nel quartiere dei Rizzi. Un dipendente della cooperativa Solidarietà, che stava effettuando dei lavori di giardinaggio all'interno del complesso, si è ferito con una motosega al ginocchio... 🔗udinetoday.it

Si ferisce al piede con una motosega mentre taglia la legna nel bosco - Si ferisce a un piede con una motosega mentre taglia la legna nel bosco. Un uomo di 63 anni è rimasto ferito in un bosco a San Siro di Bardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi: l'auto infermieristica di Varsi e l'elisoccorso di Pavullo, necessario per trasposrtare l'uomo al... 🔗parmatoday.it

Drammatico incidente con la motosega: 70enne si ferisce gravemente al braccio mentre pota un albero nel giardino di casa. Arriva l’eliambulanza. E’ successo a Sabaudia - Incidente domestico durante un intervento di potatura Un grave incidente domestico si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Acquaviva, nei pressi di Borgo San Donato, dove un uomo di 70 anni si è ferito seriamente a un braccio mentre era impegnato nella potatura di un albero all’interno della propria abitazione. L’uomo stava utilizzando una motosega per tagliare alcuni rami quando, a causa di un imprevisto, ha perso il controllo dello strumento, riportando una profonda ferita sopra il gomito sinistro. 🔗dayitalianews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si taglia un braccio con la motosega mentre pota la legna: soccorso dall’eliambulanza; Incidente mentre taglia la legna, si ferisce a un braccio con la motosega: soccorso in eliambulanza; Rischia di perdere il braccio: incidente con la motosega. Due soccorsi a casa e sul lavoro; Si ferisce ad un braccio con la motosega, 56enne soccorso. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Si ferisce con una motosega mentre lavora, soccorso dall’eliambulanza - sembra utilizzando una motosega, quando si è procurato una profonda ferita ad un braccio. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed è stato contestualmente attivato ... 🔗piacenzasera.it