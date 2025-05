Si sente male prima di Cittadella-Brescia | salvato dal massaggio cardiaco

prima dell'inizio del match salvezza tra Cittadella e Brescia valevole per il campionato di calcio di serie B. Durante il minuto di silenzio in memoria di Giovanni Scudiero uno sportivo presente in tribuna si è sentito male. 🔗 Padovaoggi.it - Si sente male prima di Cittadella-Brescia: salvato dal massaggio cardiaco Momenti di paura oggi primo maggio allo stadio Tombolato pochi istantidell'inizio del match salvezza travalevole per il campionato di calcio di serie B. Durante il minuto di silenzio in memoria di Giovanni Scudiero uno sportivo prein tribuna si è sentito. 🔗 Padovaoggi.it

Studente fuma hashish prima di entrare a scuola, poi si sente male in classe - Uno studente 16enne è stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore accusato in classe, mercoledì 16 aprile. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe fumato uno spinello con alcuni amici prima di entrare a scuola. L'articolo Studente fuma hashish prima di entrare a scuola, poi si sente male in classe sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Pilota si sente male prima dell'atterraggio, scatta l'emergenza: aeroporto chiuso e voli dirottati - Pista chiusa, aerei in holding, dirottati o in ritardo. È successo all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) nella serata di martedì 22 aprile, quando un pilota di un volo in arrivo da Dublino si è sentito male poco prima dell’atterraggio. Il 47enne è stato soccorso in pista dai mezzi del 118 —... 🔗milanotoday.it

Napoli, Diego De Vivo si sente male prima dell’allenamento e muore davanti al padre a 14 anni - Il giovane calciatore della Cantera si è improvvisamente sentito male Si chiamava Diego, voleva diventare un calciatore, magari essere come il più grande giocatore di tutti i tempi di cui portava il nome. Spensierato, pieno di vita e di sogni. Stroncati in maniera tragica da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il papà aveva accompagnato Diego De Vivo all’allenamento A soli 14 anni, davanti al padre che lo aveva accompagnato dal quartiere di Agnano dove viveva, si è accasciato a terra prima dell’allenamento con la ‘Cantera‘ scuola calcio del quartiere napoletano di ... 🔗notizieaudaci.it

Cittadella-Brescia inizia in ritardo: malore per un tifoso, deve intervenire l'elisoccorso - Attimi di paura e tutto lo stadio con il fiato sospeso: malore per un tifoso sugli spalti, deve intervenire l`elisoccorso e viene posticipato il calcio d`inizio. 🔗msn.com

Si sente male in A4, arriva l'elisoccorso - l'allarme è scattato poco prima delle 15 in codice rosso sulla A4 nel tratto compreso tra Ponte Oglio e Palazzolo. Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 73 anni, per cause ancora da valutare ... 🔗primabrescia.it