Si ribalta con una motoagricola | recuperato dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino

ribaltato con una motoagricola ed è rimasto ferito.É successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1° maggio, poco dopo le 14, quando un uomo si è ribaltato con una motoagricola su di un percorso forestale che dall' Alpe Pala conduce all'abitato di Miazzina. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Novaratoday.it - Si ribalta con una motoagricola: recuperato dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino Si èto con unaed è rimasto ferito.É successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1° maggio, poco dopo le 14, quando un uomo si èto con unasu di un percorso forestale che dall' Alpe Pala conduce all'abitato di Miazzina. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Novaratoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Cusano, cane cade nel Seveso: recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco - Cane caduto nel Seveso a Cusano Milanino: recuperato dai vigili del fuoco e dai sommozzatori. Cane caduto nel Seveso soccorso dai vigili del fuoco e dai sommozzatori. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni e gli specialisti del nucleo sommozzatori del Comando Provinciale di Milano questo pomeriggio nel tratto [...] 🔗ilnotiziario.net

Esce fuori strada e si ribalta con l'auto sulla circonvallazione: donna soccorsa dai vigili del fuoco - Una ragazza di 24 anni è finita fuori strada nel corso di un incidente avvenuto sabato notte sulla circonvallazione. La Fiat Panda sulla quale viaggiava, per cause ancora da accertare, si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada. È successo subito dopo la stazione Eni di Bonagia. A lanciare... 🔗palermotoday.it

Lupo nel Naviglio Grande di Milano, recuperato dai Vigili del fuoco | VIDEO - I Vigili del fuoco del nucleo SAF fluviale di Milano hanno recuperato il lupo bloccato su una roggia del Naviglio Grande. L’operazione non è stata semplice considerata la naturale resistenza dell’animale. Per la paura e per la scarsa confidenza con gli umani, il lupo ha opposto resistenza alle operazioni di soccorso. . Ci sono volute [...] 🔗ilnotiziario.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si ribalta con una motoagricola: recuperato dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. 🔗Se ne parla anche su altri siti