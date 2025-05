Si fingono tecnici del gas e derubano un’anziana | processo a una coppia piemontese ad Avellino

Si è aperto con un rinvio il processo a carico di una coppia proveniente dal Piemonte, imputata per furto aggravato in concorso con un terzo complice rimasto ignoto. I fatti risalgono al 22 maggio 2024, quando un'anziana residente in Corso Europa, ad Avellino, fu vittima di un raggiro.

