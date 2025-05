Si finge autore di un femminicidio per attirare le forze dell' ordine | voleva uccidere carabinieri e poliziotti

voleva far saltare in aria carabinieri e poliziotti dopo averli attirati in una trappola mortale: ecco che cosa è successo 🔗 Ilgiornale.it - Si finge autore di un femminicidio per attirare le forze dell'ordine: voleva uccidere carabinieri e poliziotti L'uomofar saltare in ariadopo averli attirati in una trappola mortale: ecco che cosa è successo 🔗 Ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Finge femminicidio per tendere una trappola ai carabinieri e fare una strage: arrestato - Ha saturato di gas il suo appartamento, ha finto di aver ucciso la moglie e si è nascosto in un bunker sotterraneo, pronto a provocare una strage. Il protagonista del folle piano è un 64enne di Ozieri, nel Sassarese, arrestato dai carabinieri dopo un intervento ad altissimo rischio nella notte tra martedì e mercoledì. La procura di Sassari ha disposto la sua custodia cautelare in carcere a Bancali, con le accuse di strage e simulazione di reato. 🔗thesocialpost.it

Condanna a 20 anni per Stratan, l'autore del femminicidio di Yana Malaiko - AGI - La Corte d'Assise di Mantova ha condannato Dumitru Stratan a 20 anni carcere per il femminicidio di Yana Malaiko aggravato dal vincolo affettivo con la ragazza e per il reato di occultamento di cadavere. I giudici hanno invece escluso l'aggravante della premeditazione e, proprio per questo, la pena è stata ridotta, come se fosse stato processato col rito abbreviato. Il legale dell'imputato, Gregorio Viscomi, aveva chiesto di accedere al rito abbreviato, possibilità che gli era stata negata perché a carico del suo assistito veniva ipotizzata la premeditazione. 🔗agi.it

Femminicidio Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - "L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un interrogatorio di oltre tre ore in Questura, di avere avuto un ruolo "attivo" nelle fasi successive al delitto. Per Nors Man Lapaz è stata quindi formalizzata la pesante accusa di concorso nell'occultamento del cadavere. 🔗tg24.sky.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si finge autore di un femminicidio per attirare le forze dell'ordine: voleva uccidere carabinieri e poliziotti; Ozieri. Uomo finge di aver ucciso la moglie per trarre in trappola i carabinieri. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Si finge autore di un femminicidio per attirare le forze dell'ordine: voleva uccidere carabinieri e poliziotti - L'uomo voleva far saltare in aria carabinieri e poliziotti dopo averli attirati in una trappola mortale: ecco che cosa è successo ... 🔗msn.com

Finge un femminicidio, voleva attirare i carabinieri e fare una strage. Si era nascosto in un bunker - Antonio Maria Pani , 64 anni, ha saturato di gas il suo appartamento a Ozieri e ha chiamato il 112 dichiarando: 'ho ammazzato mia moglie'. In ... 🔗notizie.tiscali.it