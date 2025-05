Si è spenta Anna Angelini anima della Cooperativa Cento Fiori

spenta, dopo una breve malattia, Anna Angelini che, insieme al marito Werther Mussoni, è stata l'anima della Cooperativa Sociale Cento Fiori. A piangerla è tutto il mondo sociale riminese coi funerali che sono stati fissati per sabato 3 maggio nella chiesa del cimitero di Rimini.

