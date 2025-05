Sì ci siamo | De Laurentiis da vita all’ITAL-NAPOLI | Finanziano tutto Osimhen e Kvaratskhelia

siamo: De Laurentiis da vita all’ITAL-NAPOLI Finanziano tutto Osimhen e Kvaratskhelia">Il NAPOLI non ha sbagliato nulla, né in campo né nelle strategie di mercato: ora sogna lo Scudetto e prepara la rivoluzione.Con la vittoria sul Torino e la contemporanea sconfitta dell’Inter a Roma, il NAPOLI ha messo il turbo verso il sogno tricolore. La squadra di Antonio Conte è ora sola in vetta alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sui nerazzurri di Simone Inzaghi, quando mancano solo quattro giornate al termine. Il distacco è ancora contenuto, ma ora è tutto nelle mani degli azzurri: il destino del campionato passa da Fuorigrotta.Il calendario gioca a favore degli uomini di Conte, che con tre vittorie e un pareggio — 10 punti totali — sarebbero matematicamente campioni d’Italia. 🔗 Napolipiu.com - Sì ci siamo: De Laurentiis da vita all’ITAL-NAPOLI | Finanziano tutto Osimhen e Kvaratskhelia Sì ci: Deda">Ilnon ha sbagliato nulla, né in campo né nelle strategie di mercato: ora sogna lo Scudetto e prepara la rivoluzione.Con la vittoria sul Torino e la contemporanea sconfitta dell’Inter a Roma, ilha messo il turbo verso il sogno tricolore. La squadra di Antonio Conte è ora sola in vetta alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sui nerazzurri di Simone Inzaghi, quando mancano solo quattro giornate al termine. Il distacco è ancora contenuto, ma ora ènelle mani degli azzurri: il destino del campionato passa da Fuorigrotta.Il calendario gioca a favore degli uomini di Conte, che con tre vittorie e un pareggio — 10 punti totali — sarebbero matematicamente campioni d’Italia. 🔗 Napolipiu.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Laurentiis carica il Napoli in vista della sfida con l’Inter: “Siamo una grande squadra con un grande allenatore”. Ma i tifosi si spaccano - “Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!”. Così il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, in un tweet pubblicato sul suo profilo X, ha voluto dare una scossa al suo dopo la sconfitta della sua squadra allo stadio Giuseppe Sinigaglia contro il Como per 2-1. Dopo 3 pareggi consecutivi, nel momento clou, è arrivato il ko numero 4 in campionato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Eleonora De Luca, Toni in Costanza: “Siamo romantiche allo stesso modo. Oggi si è perso l’incontro con l’altro” - Eleonora De Luca è l'attrice che interpreta Toni Macallè nella fiction Costanza su Rai1. Impacciata, timida e anche buffa, la sua psicologa siciliana le somiglia nel modo di intendere l'amore, come ci racconta in questa intervista.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Osimhen alla Juve, c’è già un sì: Giuntoli beffa De Laurentiis - Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis è arrivata la conferma di una notizia che riguarda Osimhen e la Juve. Il Napoli di Antonio Conte, dunque, tra qualche ora giocherà contro il Venezia davvero fondamentale per quest’ultima parte della sua stagione. I partenopei, visto anche lo scontro diretto tra l’Atalanta e l’Inter, sono costretti a vincere per cercare di sognare ancora di più la vittoria finale dello scudetto. 🔗spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

De Laurentiis, Conte e il solito giochetto di lasciare il cerino in mano all'allenatore; Stadio Maradona, l'ass. Cosenza: Terzo anello aperto ad una condizione. De Laurentiis sa che siamo persone serie. Pista d'atletica? Si può togliere ma...; Napoli, Conte e De Laurentiis: «Avanti senza paura»; Napoli, Manna: Osimhen ha una clausola, è sempre un tormentone. De Laurentiis presente, ne sono sorpreso. E su Kvaratskhelia.... 🔗Su questo argomento da altre fonti