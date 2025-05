Si apre la stagione dei bagni nei fiumi | primi tuffi il 1 maggio

Non solo meta di passeggiate e picnic. Con il clima che cambia, i fiumi attirano i fan della tintarella e diventano protagonisti di inaspettati bagni e tuffi. Per molti, infatti, il 1 maggio si festeggerà sulle sponde di un corso d'acqua. L'improvvisa impennata delle temperature sembra aver.

Con l’arrivo del caldo si riapre la stagione dei bagni nei fiumi montani - Con l’arrivo delle temperature primaverili, i fiumi montani tornano protagonisti delle giornate all’aria aperta. Il primo maggio, tradizionale data di gite e scampagnate, segna quest’anno anche l’avvio dei primi bagni nel torrente Ciuffenna, nonostante le sue acque restino ancora pungenti. Un inizio di stagione coraggioso, come dimostra Manuela, appassionata frequentatrice dei corsi d’acqua, arrivata da Bagno a Ripoli per tuffarsi tra le limpide pozze di Loro Ciuffenna. 🔗lortica.it

