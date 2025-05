Sì ai bagni in mare solo a riva La Capitaneria salva la stagione Nuovi divieti intorno al relitto

MARINA DI MASSA Si potrà fare il bagno davanti agli stabilimenti ai due lati del pontile "abbattuto" a gennaio dal cargo 'Guan Rong'. Nuotate però limitate: fino a un centinaio di metri dalla riva, barriere di boe impediranno di andare oltre e avvicinarsi troppo al relitto. Più al largo resta il divieto di balneazione, ampliato: dalla foce del Brugiano alla vasca a levante del pontile. L'ampio specchio d'acqua "offi limits" è disegnato in verde nella nuova attesa ordinanza della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara che fissa i limiti legati alla presenza della nave. Un'ordinanza che disegna quattro "piscine" davanti agli stabilimenti balneari, un "corridoio" inaccessibile davanti alle spiagge libere dove l'accesso era già impedito dall'ordinanza del Comune di qualche giorno fa.Il comandante della Capitaneria Tommaso Pisino nell'ordinanza ribadisce la presenza della nave Guan Rong nell'area di mare antistante il pontile di Marina di Massa, e tre ancora sul fondale di circa tre metri vicino al relitto.

