Shotzi | Sono una persona nuova ora affronto i miei demoni e niente mi può fermare

Shotzi ha fatto ritorno in quel di NXT quale terzo membro delle Chemical X, unendosi quindi a Tatum Paxley e Gigi Dolin. Ora, tramite un video pubblicato sui social, Shotzi ha parlato dei suoi momenti difficili, degli alti e bassi che ha vissuto e di come ora sia una nuova persona."Inarrestabile"Tramite un post sui social, Shotzi ha voluto parlare ai fan usando queste parole: "Vi siete mai sentiti così persi da chiedervi se foste ancora reali, ancora voi? Mi definivo la Balsy Badass perché ero pazza, spericolata, caotica. Amavo il pericolo. Ero sicura di me, spregiudicata. Perciò amavo stare sul ring. Poi in un batter d'occhio le certezze Sono svanite. Mi Sono persa. Ho perso persone a me care. Ho permesso al dolore di consumarmi, ho permesso agli infortunio di farmi sentire debole.

