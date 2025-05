Shogun ufficializzata la stagione 2 | Ecco chi tornerà

Shogun tornerà su FX e Disney+ con una seconda stagione. Ora è ufficiale. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Comingsoon.it - Shogun, ufficializzata la stagione 2: Ecco chi tornerà Il drama storico di enorme successosu FX e Disney+ con una seconda. Ora è ufficiale.tutti i dettagli. 🔗 Comingsoon.it

Sh?gun – stagione 2: al via le riprese della seconda stagione - Sh?gun – stagione 2: al via le riprese della seconda stagione Gina Balian, President, FX Entertainment, ha annunciato che le riprese della seconda stagione di Sh?gun, la serie drama di successo mondiale di FX e Disney+ basata sull’omonimo romanzo di James Clavell, inizieranno a gennaio a Vancouver. Sh?gun, il titolo più visto nella storia di FX, è prodotto da FX Productions. Rachel Kondo e Justin Marks, creatori della serie televisiva, hanno di recente terminato i lavori nella writers’ room dedicata alla creazione di un capitolo completamente nuovo rispetto alla prima stagione, che era un ... 🔗cinefilos.it

Sh?gun: svelato quando inizieranno le riprese dell'attesa seconda stagione, ecco chi tornerà - Sono stati rivelati i primissimi dettagli sulla seconda stagione dell'acclamata serie ambientata nel Giappone del 1600 circa Come sappiamo, Sh?gun tornerà ufficialmente per una seconda stagione su FX, ma adesso sono stati rivelati alcuni dettagli in più circa questo atteso ritorno: l'inizio della produzione dei nuovi episodi del dramma storico di successo è previsto per gennaio 2026 a Vancouver. Le due star principali della prima stagione, Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis, faranno ritorno rispettivamente nei ruoli di Lord Yoshii Toranaga e John Blackthorne. 🔗movieplayer.it

Sh?gun | Primi dettagli dalla Stagione 2 - La serie di successo Sh?gun si avvia a tornare sul piccolo schermo con la sua seconda stagione. Gina Balian, presidente di FX Entertainment, ha annunciato alcune ore fa che le riprese della seconda stagione di Sh?gun partiranno a gennaio 2026 da Vancouver, in Canada. All’interno del comunicato stampa, inoltre, si evince che il vincitore del premio Emmy® Hiroyuki Sanada, di ritorno nei panni di“Lord Yoshii Toranaga”, è stato promosso al ruolo di executive producer, e che Cosmo Jarvis riprenderà il ruolo di “John Blackthorne” e sarà co-executive producer. 🔗universalmovies.it

Shogun 2, la seconda stagione della serie storica è ufficiale! - Hiroyuki Sanada (Toranaga) e Cosmo Jarvis (Blackthorne) tornano per una vicenda ambientata dieci anni dopo gli eventi della prima stagione, ... 🔗msn.com

Shogun 2, ecco quando inizieranno le riprese! Manca ancora molto - Un nuovo aggiornamento ci informa finalmente sul periodo di inizio delle riprese della seconda stagione di Shogun. 🔗serial.everyeye.it

Shogun – Stagione 2: riprese nel 2026, confermati ambientazione e cast - Dopo il trionfo globale della prima stagione, FX ha ufficialmente annunciato la seconda stagione di Shogun, con la produzione che inizierà a gennaio 2026 ... 🔗cinematographe.it