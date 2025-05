Shh sto lavorando un uomo dorme su tetto macchina a Milano durante corteo del Primo Maggio

Milano, 01 Maggio 2025 Le immagini del corteo dei sindacati a Milano in occasione della festa dei lavoratori. C'è anche un uomo che dorme su un materasso sul tetto di una vecchia Renault 4 bianca con un cartello che intima: "Shh, sto lavorando". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

