Shade ancora ricoverato | Persi 5 chili ecco che cosa mi ha mandato in ospedale

ancora del tempo per guarire, ha parlato del virus contro cui sta combattendo 🔗 Ilgiornale.it - Shade ancora ricoverato: "Persi 5 chili, ecco che cosa mi ha mandato in ospedale" Il rapper, consapevole del fatto che ci vorràdel tempo per guarire, ha parlato del virus contro cui sta combattendo 🔗 Ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Shade ricoverato per un’infezione ai polmoni: ‘Sto ancora respirando… più o meno’ - Paura per Shade: il rapper torinese ricoverato in ospedale Nei giorni scorsi, i fan di Shade, al secolo Vito Ventura, sono rimasti col fiato sospeso. Una Instagram Story dell’artista lo mostrava in un letto d’ospedale, con cannula nasale e flebo al braccio. Uno scatto che ha subito fatto il giro del web, alimentando voci e preoccupazioni. Ma lui, fedele al suo stile, ha rassicurato tutti con la sua consueta ironia: “Al momento cerco solo di non aggiungere la seconda data su Wikipedia”. 🔗notizieaudaci.it

Shade ricoverato per un’infezione ai polmoni: “Non sarà una passeggiata” - (Adnkronos) – Shade è ricoverato in ospedale per un'infezione ai polmoni. Il rapper con un video pubblicato sui social è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, spiegando ai follower il motivo per cui lo scorso 16 aprile era finito in ospedale. Shade, pseudonimo di Vito Ventura, è ancora ricoverato in ospedale a causa […] L'articolo Shade ricoverato per un’infezione ai polmoni: “Non sarà una passeggiata” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Shade ricoverato per un’infezione ai polmoni: “Non sarà una passeggiata” - (Adnkronos) – Shade è ricoverato in ospedale per un'infezione ai polmoni. Il rapper con un video pubblicato sui social è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, spiegando ai follower il motivo per cui lo scorso 16 aprile era finito in ospedale. Shade, pseudonimo di Vito Ventura, è ancora ricoverato in ospedale a causa […] 🔗periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Shade ancora ricoverato: Persi 5 chili, ecco che cosa mi ha mandato in ospedale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Shade ancora ricoverato: "Persi 5 chili, ecco che cosa mi ha mandato in ospedale" - Il rapper, consapevole del fatto che ci vorrà ancora del tempo per guarire, ha parlato del virus contro cui sta combattendo ... 🔗ilgiornale.it

Adenovirus, cos'è il virus che ha fatto finire Shade in ospedale: «Ho perso 5 chili. Potrei averlo preso ovunque» - «Come cavolo ho fatto a prendermi un'infezione polmonare di livello premium?». Inizia con una domanda l'ultimo video condiviso da Shade sulla sua pagina Instagram; un ... 🔗corriereadriatico.it

Shade ricoverato in ospedale per l'infezione polmonare aggiorna i fan: "Ho perso 5 chili, non so dove l'ho presa" - Shade ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute mentre sta proseguendo il suo ricovero in ospedale per un'infezione polmonare. 🔗torinotoday.it