Sgt Rock | Sospesa la produzione del nuovo film DCU

Rock, uno dei prossimi capitoli dell’immenso franchise DCU voluto da Peter Safran e James Gunn, potrebbe non trovare posto nell’agenda di produzione 2025.Secondo Deadline, infatti, pare che Warner Bros. Pictures e DC Studios abbiano deciso di rimandare la produzione del film di Luca Guadagnino a data da stabilire. La fonte ha spiegato che le riprese di Sgt. Rock avrebbero dovuto partire questa estate, e che le tempistiche si sarebbero protratte a tal punto che la deadline per il via alla produzione sarebbe diventata insostenibile.Nel report si evince, inoltre, che il rinvio della produzione al periodo autunnoinverno non rientrerebbe nei piani di DC Studios a causa delle difficoltà potenziali nel girare in condizioni di tempo avverso un film che ambientato per la maggior parte del tempo in spazi aperti. 🔗 Universalmovies.it - Sgt. Rock | Sospesa la produzione del nuovo film DCU Sgt., uno dei prossimi capitoli dell’immenso franchise DCU voluto da Peter Safran e James Gunn, potrebbe non trovare posto nell’agenda di2025.Secondo Deadline, infatti, pare che Warner Bros. Pictures e DC Studios abbiano deciso di rimandare ladeldi Luca Guadagnino a data da stabilire. La fonte ha spiegato che le riprese di Sgt.avrebbero dovuto partire questa estate, e che le tempistiche si sarebbero protratte a tal punto che la deadline per il via allasarebbe diventata insostenibile.Nel report si evince, inoltre, che il rinvio dellaal periodo autunnoinverno non rientrerebbe nei piani di DC Studios a causa delle difficoltà potenziali nel girare in condizioni di tempo avverso unche ambientato per la maggior parte del tempo in spazi aperti. 🔗 Universalmovies.it

Colin Farrell sarà il protagonista del film della DC dedicato alla storia di SGT Rock? - L'attore Colin Farrell sembra interessato a recitare nel film SGT Rock, diretto da Luca Guadagnino, che farà parte del DC Universe sviluppato da James Gunn e Peter Safran. Colin Farrell sembra interessato a continuare la sua collaborazione con la DC in occasione di SGT Rock, il prossimo progetto tratto dai fumetti che verrà diretto da Luca Guadagnino. Se l'accordo tra la produzione e l'attore dovesse essere raggiunto, il coinvolgimento nel film non impedirebbe alla star di riprendere il ruolo del villain al centro della serie The Penguin. 🔗movieplayer.it

Daniel Craig abbandona Sgt. Rock di Luca Guadagnino, già pronto il sostituto? - L'ex star di 007 ha dovuto dire addio al nuovo progetto del regista di Chiamami col tuo nome per i DC Studios. Daniel Craig non metterà piede molto presto nel DC Universe perché l'ex protagonista della saga di James Bond ha abbandonato il progetto di Luca Guadagnino per i DC Studios. L'attore britannico non reciterà in Sgt. Rock, la cui produzione era inizialmente prevista per la fine del 2025. Ora i DC Studios dovranno trovare un nuovo protagonista. 🔗movieplayer.it

Daniel Craig abbandona il film della DC ‘Sgt. Rock’ di Luca Guadagnino - Daniel Craig non si arruolerà nel DC Universe. L’attore ha abbandonato il ruolo principale in “Sgt. Rock“, l’adattamento DC Comics del regista Luca Guadagnino di “Queer” e dello sceneggiatore Justin Kuritzkes. La notizia del possibile coinvolgimento di Craig è stata diffusa per la prima volta a novembre, ma una fonte a conoscenza del progetto ha fatto notare che l’attore non si è mai impegnato formalmente. 🔗metropolitanmagazine.it

Il futuro incerto di Sgt. Rock: il film di Luca Guadagnino nel limbo del DC Universe - Il film "Sgt. Rock", diretto da Luca Guadagnino, è in fase di stallo nonostante le attese iniziali e la pre-produzione avviata, lasciando i fan del DC Universe in attesa di chiarimenti. 🔗ecodelcinema.com

Il film della DC Sgt. Rock è stato cancellato - Un film è stato discusso fin dagli anniSgt. Rock '80, dove inizialmente doveva essere Arnold Schwarzenegger a interpretare il ruolo principale. Dopo che le voci di altri tentativi andavano e venivano, ... 🔗msn.com

Sgt. Rock, il cinecomic di Guadagnino non si farà più (per ora): ecco perché - Il film, ambientato nella Seconda guerra mondiale, doveva essere girato nel Regno Unito con un budget di 65 milioni di dollari. 🔗msn.com