Sgominata la banda dei furti all’oro Quattro arresti nel blitz in Romania

arresti. Oggi, con un’operazione che ha oltrepassato i confini nazionali per arrivare fino in Romania, Polizia di Stato e Carabinieri hanno chiuso il cerchio intorno alla banda responsabile di una lunga serie di furti ai danni delle aziende orafe della provincia di Arezzo. Otto i colpi complessivamente contestati, in altrettante ditte tra il capoluogo e Civitella in Val di Chiana. Un intero distretto, il più grande d’Europa, messo sotto scacco per un anno da una banda che oggi si scopre essere composta da otto romeni.Con il nome in codice "Lancia d’Argento", in riferimento al metallo più ambito dai ladri, l’indagine ha portato all’arresto di Quattro nuovi componenti della banda nella giornata del 24 aprile in Romania. Uno è ancora ricercato, due sono indagati. 🔗 Lanazione.it - Sgominata la banda dei furti all’oro. Quattro arresti nel blitz in Romania A novembre erano scattati i primi. Oggi, con un’operazione che ha oltrepassato i confini nazionali per arrivare fino in, Polizia di Stato e Carabinieri hanno chiuso il cerchio intorno allaresponsabile di una lunga serie diai danni delle aziende orafe della provincia di Arezzo. Otto i colpi complessivamente contestati, in altrettante ditte tra il capoluogo e Civitella in Val di Chiana. Un intero distretto, il più grande d’Europa, messo sotto scacco per un anno da unache oggi si scopre essere composta da otto romeni.Con il nome in codice "Lancia d’Argento", in riferimento al metallo più ambito dai ladri, l’indagine ha portato all’arresto dinuovi componenti dellanella giornata del 24 aprile in. Uno è ancora ricercato, due sono indagati. 🔗 Lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Furti ai danni di aziende orafe, sgominata una banda di ladri ad Arezzo - AREZZO (ITALPRESS) – Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di aziende orafe. Tale fenomeno ha reso necessario un’intensificazione dell’attività investigativa da parte delle forze dell’ordine, realizzata attraverso un’azione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, con il supporto del Servizio Centrale Operativo di Roma della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ed il Nucleo Operativo e Radiomobile ... 🔗unlimitednews.it

Furti e rapine, sgominata la banda. Maxi operazione dei carabinieri. Sette in manette e quattro denunce - Quando sono scattate le perquisizioni domiciliari sono stati trovati piedi di porco, cacciaviti, grimaldelli. Tutto quanto serve a scassinare e ripulire le case. Una banda dedita a furti e rapine è finita, nelle ore scorse, nella rete dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia, coadiuvati dai militari delle compagnie di Pistoia, Pioltello (Milano), Portoferraio e Ravenna in perfetta sincronia con un precedente blitz alla fine dell’estate scorsa. 🔗lanazione.it

Castel Volturno, sgominata banda di ‘pendolari’ dei furti in casa: 11 fermi - Vasta operazione della Polizia di Stato lunedì mattina a Castel Volturno in provincia di Caserta: eseguiti provvedimenti di fermo nei confronti di 11 persone, tutte di etnia rom, componenti di una banda specializzata nei furti in appartamento e operante anche in altre regioni italiane, tra cui in abitazioni di lusso in Veneto e in Calabria. I fermi sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Sgominata la banda dei furti all’oro. Quattro arresti nel blitz in Romania; Operazione “Lancia d’Argento”: sgominata banda di ladri di oro e argento; Furti nel settore orafo, sgominata banda di ladri. Arresti in Italia e in Romania; Arezzo, operazione Gold Strike: così è stata sgominata la banda delle rapine agli orafi. Chi sono i membri dell'associazione a delinquere. Appoggi e contatti in città. Undici arresti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sgominata la banda dei furti all’oro. Quattro arresti nel blitz in Romania - L’operazione congiunta di carabinieri e polizia denominata "Lancia d’Argento" che ha portato alla cattura. La procura contesta 400mila euro di bottino. A novembre le prime misure cautelari, adesso lo ... 🔗lanazione.it

Smantellata banda di ladri dell’oro: sette arresti, colpi per 200mila euro - Una banda criminale specializzata in furti nel settore orafo è stata smantellata grazie a un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri di Arezzo, con la ... 🔗msn.com

Furti nel settore orafo, sgominata banda di ladri. Arresti in Italia e in Romania - L’operazione arriva al termine di una lunga attività di indagine. I colpi effettuati nel corso del 2024 ai danni di numerose aziende dell’aretino ... 🔗msn.com