Sfratto rinviato nove volte l’ira della proprietaria | Persi migliaia di euro pronta a incatenarmi

Firenze, 1 maggio 2025 – Il 22 febbraio scorso andò a vuoto uno sfratto per morosità in una palazzina di via Passavanti alle Cure. Ordinaria amministrazione, si direbbe, se non fosse per il fatto che quel tentativo non era il primo, né il secondo e neppure il terzo. Bensì l'ottavo. Una vicenda dai contorni grotteschi quella raccontata da La Nazione in quei giorni che, a breve, potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Per il 15 maggio è infatti in programma un'altra azione per cercare di recuperare dalla giovane coppia di inquilini morosi, in affitto (si fa per dire), da anni, le chiavi di casa e restituirle alla legittima proprietaria, Gea Mostardini che in queste ore ha dovuto inghiottire un altro boccone amaro. "In occasione del mancato sfratto di febbraio mi era stato assicurato che queste persone avrebbero avuto un nuovo alloggio entro il 30 aprile.

Firenze, nuova azione il 15 maggio per la famiglia delle Cure morosa da anni: "Dovevano avere un'altra casa entro il 30 aprile, ma sono sempre lì..."

