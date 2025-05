Sfiducia all' assessore | Motivi sotto gli occhi di tutti Pressing ' esterno' per trattenere Diana in giunta

Sfiducia firmato da 8 consiglieri d'opposizione che chiedono la revoca dell'assessore Olga Diana dalla giunta comunale.La mozione di Sfiducia. 🔗 Casertanews.it - Sfiducia all'assessore: "Motivi sotto gli occhi di tutti". Pressing 'esterno' per trattenere Diana in giunta "Una mozione presentata solo sulla scorta del lavoro svolto e dei documenti nella nostra disponibilità". Così Marco Girone commenta il documento difirmato da 8 consiglieri d'opposizione che chiedono la revoca dell'Olgadallacomunale.La mozione di. 🔗 Casertanews.it

Santanchè e Nordio nel mirino delle opposizioni: governo sotto pressione sulle mozioni di sfiducia - Da una parte c’è Daniela Santanchè, la ministra del Turismo finita nel mirino delle opposizioni e la cui posizione si è fatta sempre più critica anche all’interno della maggioranza. Dall’altra Carlo Nordio, il ministro della Giustizia che è costretto a difendersi dalla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione sul caso Almasri. Domani sarà, almeno in parte, il giorno della verità in Parlamento. 🔗lanotiziagiornale.it

VIDEO | Il fiume Pescara supera gli argini, l'assessore Pignoli: "Situazione critica, ma è tutto sotto controllo" [FOTO] - Critica la situazione del fiume Pescara che nella parte più interna della città e cioè in prossimità della pista ciclabile che costeggia via Valle Roveto è già esondato seppur di pochissimi centimetri quando incontriamo sul ponte Risorgimento l'assessore comunale alla Protezione civile... 🔗ilpescara.it

Donna morta sotto una palma crollata, Piciocchi: "Con me assessore censite 40mila piante" - "Il piano d'azione c'è sempre stato. Io adesso non voglio intervenire su questo argomento perché siamo ancora tutti molto scossi e colpiti. L'assessore Ferdinando De Fornari si sta facendo carico della situazione. La magistratura farà le sue indagini. In questo momento non mi sento di dire nulla... 🔗genovatoday.it

San Benedetto, l’assessore Vesperini è sulla graticola: «Ha portato i vigili a multare la moglie di un dirigente del partito che lo ha espulso» - SAN BENEDETTO Una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini. È il documento su cui da giorni starebbe lavorando la minoranza con l’obiettivo di convincere anche ... 🔗corriereadriatico.it

Fermo, colpo di scena in Consiglio: l'assessore Micol Lanzidei sfiduciata dalla lista (ma nessuno ha chiesto le dimissioni). Cosa è successo - Di fatto, una sfiducia politica bella e buona ... la lista non ha né chiesto la destituzione di un assessore né una nuova posizione per loro, oltre quella del presidente del consiglio. E questo denota ... 🔗corriereadriatico.it