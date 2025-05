Sfida da dentro o fuori | Avellino Basket e Brindisi si giocano tutto al PalaDelMauro

PalaDelMauro l'Avellino Basket ospita la Valtur Brindisi, per il primo turno dei play in. Per l'occasione le telecamere Rai riprenderanno il match. Turno unico in casa della miglior classificata, la vincente affronterà la Tezenis Verona in un ulteriore scontro.

