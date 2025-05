Sesto tenta di uccidere l’ex | Deve restare in carcere

l’ex fidanzata e il tavolo della cucina con l’alcol, poi aveva preso un accendino e aveva appiccato il fuoco. "Ora muoriamo insieme", le aveva detto. Poi, per fortuna, la donna era riuscita a chiamare il 112 e a scappare da quella casa, dove aveva rischiato di morire. Su richiesta della Procura di Monza, che ha coordinato le indagini, dopo l’udienza di convalida del fermo, il gip ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 37enne marocchino, El Aslaoui Youness, senza fissa dimora. Sulle sue spalle anche l’aggravante della premeditazione e di aver tentato di uccidere una persona legata a lui da una relazione affettiva.La vicenda si è consumata lunedì, intorno alle 4 di mattina, e ha visto l’intervento dei carabinieri nell’abitazione di via Damiano Chiesa. 🔗 Ilgiorno.it - Sesto, tenta di uccidere l’ex: "Deve restare in carcere" Aveva cosparso il corpo delfidanzata e il tavolo della cucina con l’alcol, poi aveva preso un accendino e aveva appiccato il fuoco. "Ora muoriamo insieme", le aveva detto. Poi, per fortuna, la donna era riuscita a chiamare il 112 e a scappare da quella casa, dove aveva rischiato di morire. Su richiesta della Procura di Monza, che ha coordinato le indagini, dopo l’udienza di convalida del fermo, il gip ha disposto l’applicazione della misura cautelare innei confronti di un 37enne marocchino, El Aslaoui Youness, senza fissa dimora. Sulle sue spalle anche l’aggravante della premeditazione e di averto diuna persona legata a lui da una relazione affettiva.La vicenda si è consumata lunedì, intorno alle 4 di mattina, e ha visto l’intervento dei carabinieri nell’abitazione di via Damiano Chiesa. 🔗 Ilgiorno.it

