Sessismo come arma politica? Il Sindaco di Sarno chiarisce con fermezza | Rispetto e verità non strumentalizzazioni

politica, si sa, ogni parola pesa, ogni scelta viene scrutata, ogni gesto può diventare bersaglio. Mi si può accusare di molte cose, di essere troppo diretto, di avere posizioni scomode, di non cercare sempre il consenso facile. Ma non consento a nessuno di dire che io sia sessista. La mia storia parla da sola. Chi ha lavorato e lavora con me lo sa: nel mio team, nel mio gruppo politico e amministrativo, nelle mie battaglie, la parità non è un concetto astratto è pratica quotidiana. Questa accusa non è solo falsa, perché i termini devono essere contestualizzati e non estrapolati a piacimento, ma anche offensiva per chi ogni giorno combatte davvero contro il Sessismo, quello vero, sistemico, radicato. Usare questa parola come arma politica, svuotarla per colpire un avversario, è un insulto al Rispetto che dobbiamo alle donne e agli uomini che lottano per l’uguaglianza. 🔗 Anteprima24.it - “Sessismo come arma politica?” Il Sindaco di Sarno chiarisce con fermezza: “Rispetto e verità, non strumentalizzazioni” Tempo di lettura: 2 minuti“Cari cittadini, in, si sa, ogni parola pesa, ogni scelta viene scrutata, ogni gesto può diventare bersaglio. Mi si può accusare di molte cose, di essere troppo diretto, di avere posizioni scomode, di non cercare sempre il consenso facile. Ma non consento a nessuno di dire che io sia sessista. La mia storia parla da sola. Chi ha lavorato e lavora con me lo sa: nel mio team, nel mio gruppo politico e amministrativo, nelle mie battaglie, la parità non è un concetto astratto è pratica quotidiana. Questa accusa non è solo falsa, perché i termini devono essere contestualizzati e non estrapolati a piacimento, ma anche offensiva per chi ogni giorno combatte davvero contro il, quello vero, sistemico, radicato. Usare questa parola, svuotarla per colpire un avversario, è un insulto alche dobbiamo alle donne e agli uomini che lottano per l’uguaglianza. 🔗 Anteprima24.it

"Sessismo come arma politica?" Il Sindaco di Sarno chiarisce con fermezza: "Rispetto e verità, non strumentalizzazioni"

