Sessant' anni di storia nelle sigle dei programmi tv

sigle televisive, che avevano un ruolo essenziale nella conformazione dei programmi. 🔗 Liberoquotidiano.it - Sessant'anni di storia nelle sigle dei programmi tv Non è da oggi che «la vita è tutta un quiz». Succedeva pure nell’87 ai tempi di Indietro tutta ed il fenomeno, già all’epoca, risultava così pervasivo che Renzo Arbore aveva inteso esprimere il proprio disappunto con una sigla spensierata soltanto all’apparenza, ma che celava un disincanto profondo per lo stato delle cose. La sigla finale, Vengo dopo il tiggì, raccontava di un uomo che prima di andare a letto con la sua compagna doveva, necessariamente, informarsi col telegiornale della sera. Oggi le cose vanno in maniera differente: con l’informazione spalmata ad ogni ora, gli alibi per il non adempimento dei doveri di coppia risultano spendibili per tutto l’arco della giornata. Sono cambiate, nel tempo, un mucchio di cose.Non ci sono più letelevisive, che avevano un ruolo essenziale nella conformazione dei. 🔗 Liberoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Una storia di 220 anni per la Confraternita - La Confraternita del Sacro Cuore di Tolentino, detta dei "sacconi", compie 220 anni di storia. "In questo anno giubilare – spiega il priore della confraternita Andrea Carradori - ha ricevuto il dono di un piccolo quadro devozionale della fine del XVII secolo raffigurante l’Ecce Homo, che costituiva oggetto nella devozione da parte delle monache nell’alta marca urbinate. Questa pregevole opera d’arte, che si aggiunge al patrimonio culturale cittadino, rimarrà esposta nella chiesa del Sacro Cuore, in centro storico, per le cerimonie pasquali che confermano ancora una volta la particolare ... 🔗ilrestodelcarlino.it

L’anniversario della Liberazione. Ottant’anni fa cambiò la Storia: "Ricco cartellone di iniziative" - Quel fatidico 10 aprile di 80 anni fa la Storia prese la strada che percorriamo oggi. "Una ricorrenza che l’amministrazione vuole celebrare in modo forte, dando spazio alla ricostruzione storica e culturale di quei giorni. Al centro il significato degli eventi di 80 anni fa: la liberazione dal nazifascismo – ha detto il sindaco Francesco Persiani – Il programma di iniziative messo a punto con il contributo dell’assessore Monica Bertoneri da un comitato di associazioni che ha riunito quanti volevano partecipare al ricordo, dona luce all’anniversario". 🔗lanazione.it

La storia di Cesare Zambon: chi è il bimbo morto a 6 anni per una malattia rara - Conegliano (Treviso), 21 febbraio 2025 – L’abbraccio di un’intera comunità per la morte di Cesare “Cece” Zambon, bimbo di 6 anni di Conegliano (in provincia di Treviso) affetto da neurofibromatosi. Una malattia genetica rara che porta alla formazione di diverse forme tumorali e che, nel tempo, aveva reso il piccolo Cesare cieco. Negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate e la famiglia si era trasferita a Genova, all'ospedale pediatrico Gaslini, per garantire al bambino le cure più appropriate. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Sessant'anni di storia nelle sigle dei programmi tv; Cristina D'Avena compie 60 anni: storia della regina delle sigle dei cartoni; Come funzionano e quali sono le categorie alle Paralimpiadi 2024?; Sessant’anni di sigle RAI al Pala De Andrè. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sessant’anni di storia nel calice: Matasci celebra con una nuova etichetta - TENERO - Sessant’anni fa nasceva il Selezione d’Ottobre ... Oggi, con oltre un secolo di storia aziendale alle spalle e sessanta vendemmie della sua etichetta più iconica, la cantina Matasci di Tenero ... 🔗ticinolibero.ch

Sessant’anni di Sarah Jessica Parker: storia fashion di un’icona - “It’s not a bag, it’s a Baguette!” è la storica battuta pronunciata da Carrie Bradshaw, quando un borseggiatore tentava di sottrarle non, appunto, una borsa qualsiasi ma la griffatissima ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it