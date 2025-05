Servizi l’ora del riscatto Gli industriali | cresceranno

Servizi sono stati tra i più colpiti dalle liquidazioni giudiziali nel primo trimestre dell'anno. Ma, in base alle previsioni di Assolombarda, nei prossimi mesi diventeranno il traino per la crescita (rivista al ribasso) del Pil regionale (+0,8% nel 2025). Secondo lo studio degli industriali lombardi, infatti, saranno proprio la ripresa dei consumi e il sostegno dei Servizi a consentire al Prodotto interno lordo di avanzare seppur con una stima inferiore a quanto ipotizzato a inizio anno (+1,1%) per il clima di incertezza economica e commerciale globale aggravato dalla politica di Trump e dai conflitti in corso.Le previsioni del centro studi di Assolombarda sull'andamento dei macrosettori indicano un'espansione dell'1% dei Servizi. Un dato che tuttavia risente dell'effetto dazi, in ribasso rispetto allo scorso gennaio quando nel 2025 era atteso un balzo dell'1,9%.

