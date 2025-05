Serve un fronte comune difendiamo il territorio

Ilrestodelcarlino.it - "Serve un fronte comune, difendiamo il territorio" "I protocolli sono importanti ma il metodo presuppone che tutti i soggetti coinvolti interagiscano e condividono le informazioni. Bisognerebbe ritornare ad organizzare incontri periodici fra Federalberghi, gli organi di controllo e i vari soggetti interlocutori". La proposta è della presidente degli albergatori di Rimini. "Condividere le informazioni – continua Patrizia Rinaldis, reduce dal convegno ’Etica, legalità e sicurezza nell’impresa del tessuto economico’, cui ha partecipato don Luigi Cotti, organizzata dal coordinamento imprenditori del Trentino, cui è stata invitata per parlare delle azioni anti filtrazioni mafiose attuate a Rimini – dare voce ai segnali di preoccupazione, che ci arrivano dagli operatori con canali di comunicazione dedicati e riservati, come io garantisco l’anonimato a chi mi fa segnalazione di attività sospette". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Quadrini “Dobbiamo rafforzare il ruolo strategico della Provincia. Serve un fronte comune per difendere il territorio” - “La decisione di accorpare la Commissione Tributaria di Frosinone a quella di Latina rappresenta un segnale preoccupante per la nostra provincia e per il territorio, che rischia di vedere un progressivo depotenziamento a livello istituzionale ed economico”. Con queste parole, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime la sua forte preoccupazione per l’ennesimo trasferimento di competenze, che incide sul sistema giudiziario e fiscale, e che rappresenta solo l’ultimo di una serie di provvedimenti che stanno progressivamente privando la provincia di ... 🔗laspunta.it

Fronte comune delle imprese: "Due anni di rinvio per il bilancio di sostenibilità" - Fronte comune delle imprese: "semplificazione, armonizzazione e proporzionalità", queste le tre parole chiave sul tema della sostenibilità e sull'articolato pacchetto EGS. Le imprese chiedono più tempo e meno oneri sul bilancio di sostenibilità. Confindustria, Assonime, l'Organismo italiano di contabilità (Oic) e il Consiglio nazionale dei commercialisti fanno fronte comune: servono semplificazione, armonizzazione e proporzionalità per rendere sostenibili gli obblighi normativi. 🔗iltempo.it

Ue, Schlein “Serve difesa comune, non riarmo nazionale” - ROMA (ITALPRESS) – “Quella presentata oggi da Von Der Leyen non è la strada che serve all’Europa. All’Unione europea serve la difesa comune, non il riarmo nazionale. Sono due cose molto diverse. Il piano Von Der Leyen, a partire dal titolo, punta sul riarmo e non emerge un indirizzo politico chiaro verso la difesa comune. Indica una serie di strumenti che agevolerebbero la spesa nazionale ma senza porre condizioni sui progetti comuni, sull’interoperabilità dei sistemi”. 🔗unlimitednews.it

Dazi di Trump Bergamo, la proposta: «Fare un fronte comune per difendere le imprese locali. A rischio 2 miliardi di esportazioni» - Costruire, con tutte le forze politiche locali, un fronte comune per difendere ... concludono Amaddeo e Rossi -. Serve un piano vero, con risorse vere, a difesa del lavoro e delle imprese del ... 🔗bergamo.corriere.it

Ue, Schlein “Serve difesa comune, non riarmo nazionale” - All’Unione europea serve la difesa comune, non il riarmo nazionale. Sono due cose molto diverse. Il piano Von Der Leyen, a partire dal titolo, punta sul riarmo e non emerge un indirizzo politico ... 🔗msn.com

Ue. Quel che serve davvero all'Europa: una difesa comune non aggressiva - Non si deve parlare di riarmo, infatti, ma di un sistema comune di difesa, per chiarire da subito che le armi in più di cui ci si vuole dotare non hanno alcuna finalità aggressiva. Ancora più ... 🔗avvenire.it