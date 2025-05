Serve maggiore protezione sociale per le persone in condizioni di fragilità

Ecodibergamo.it - «Serve maggiore protezione sociale per le persone in condizioni di fragilità» LA CELEBRAZIONE. Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha celebrato nel pomeriggio del 1° maggio la Messa al Mercato ortrofrutticolo della Celadina in occasione del giorno di San Giuseppe Lavoratore. Tra i temi toccati anche lo spreco alimentare. La sindaca: «Questo è il luogo della cooperazione e della solidarietà». 🔗 Ecodibergamo.it

Le ripetute aggressioni negli ospedali, le reazioni: "Serve maggiore presenza della polizia" - Il Policlinico denuncerà la donna che ieri ha colpito con una stampella un'infermiera e un poliziotto dopo le proteste per un'attesa ritenuta eccessiva. Ma questo non basta per placare le polemiche dopo il grave episodio di violenza avvenuto ieri. Un copione simile a quanto avvenuto nelle stesse... 🔗messinatoday.it

Draghi al Senato: “No a tagli della spesa sociale e sanitaria, per la difesa Ue serve debito comune. Per la competitività ridurre le bollette” - “Gli angusti spazi di bilancio non permetteranno ad alcuni Paesi significative espansioni del deficit, né sono pensabili contrazioni nella spesa sociale e sanitaria” per investire nella difesa. Sarebbe “non solo un errore politico, ma soprattutto la negazione di quella solidarietà che è parte dell’identità europea che vogliamo proteggere difendendoci dalla minaccia dell’autocrazia. Il ricorso al debito comune è l’unica strada”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Protezione sociale. Nel 2022 in Europa spesa a 4,3 miliardi, in aumento del 3%. I dati Eurostat - Sebbene la spesa per la protezione sociale sia aumentata nella maggior parte dei paesi dell’UE, analizzando la spesa come percentuale di Pil, i dati mostrano una diminuzione nel 2022. 🔗quotidianosanita.it