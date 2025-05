Serpente di un metro manda in tilt l’alta velocità in Giappone E no non era sui binari

Serpente che ha mandato in tilt la linea ad alta velocità più efficiente al mondo. È successo ieri, in Giappone: la leggendaria Tokaido shinkansen che collega Tokyo a Osaka, con i suoi treni proiettile capaci di viaggiare tra intemperie e terremoti, si è arresa al cospetto di un semplice rettile. Che no, non era sui binari come qualcuno potrebbe pensare. Semplicemente si era avvolto attorno a un cavo dell'elettricità, causando un'interruzione di corrente.Un black out di oltre 90 minuti che ha bloccato i treni e con loro centinaia di passeggeri. Fortunatamente il disagio è stato contenuto: stando alle testimonianze raccolte dai media locali, all'interno dei vagoni la luce è rimasta in funzione, così come l'aria condizionata. "Prendo l'alta velocità con una certa frequenza, è la prima volta che mi capita un inconveniente del genere.

