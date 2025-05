Serpente causa guasto alla linea elettrica alta velocità Tokyo-Osaka in tilt | treni fermi per quasi 2 ore

alta velocità più trafficate del Paese si è fermata dopo che un Serpente si è impigliato in una linea elettrica, provocando un'interruzione di corrente. Mercoledì 30 aprile i treni della Tokaido Shinkansen, in servizio tra Tokyo e Osaka, sono stati costretti a fermarsi per quasi due ore. L'animale, trovato morto, era lungo un metro. 🔗 In Giappone una delle linee ferroviarie adpiù trafficate del Paese si è fermata dopo che unsi è impigliato in una, provocando un'interruzione di corrente. Mercoledì 30 aprile idella Tokaido Shinkansen, in servizio tra, sono stati costretti a fermarsi perdue ore. L'animale, trovato morto, era lungo un metro. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Guasto treno sulla linea Bologna-Firenze causa ritardi Frecciarossa - Sono 15 i Frecciarossa che hanno accumulato ritardi di almeno un'ora e mezzo a causa del rallentamento - che sta gradualmente rientrando - sulla linea Av Bologna-Firenze per un treno con un guasto che si era fermato questa mattina nei pressi di Bologna causando, a cascata, ritardi per il traffico Alta velocità anche di altre direttrici. Altri treni Av, alcuni instradati su linea convenzionale, viaggiano con un'ora di ritardo. 🔗quotidiano.net

Traffico ferroviario in tilt per ore sulla linea Bari-Pescara a causa di un guasto a un treno intercity - Circolazione ferroviaria in tilt lungo la linea ferroviaria Pescara-Bari nel pomeriggio di lunedì 28 aprile come si legge sull'Ansa. Treni in ritardo o cancellati a causa di un guasto a un intercity nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, nel nord Barese, dove per due ore e mezza è stato... 🔗ilpescara.it

Traffico ferroviario in tilt per ore sulla linea Bari-Pescara a causa di un guasto a un treno intercity - Circolazione ferroviaria in tilt lungo la linea ferroviaria Pescara-Bari nel pomeriggio di lunedì 28 aprile come si legge sull'Ansa. Treni in ritardo o cancellati a causa di un guasto a un intercity nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, nel nord Barese, dove per due ore e mezza è stato... 🔗ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serpente causa guasto alla linea elettrica, alta velocità Tokyo-Osaka in tilt: treni fermi per quasi 2 ore; Un serpente in fuga, panico sul Frecciarossa Lecce-Milano. Il video; Un serpente nella carrozza blocca il Frecciarossa Lecce-Milano, caos tra i passeggeri; Serpente nella cabina elettrica causa maxi blackout. 🔗Cosa riportano altre fonti

Serpente causa guasto alla linea elettrica, alta velocità Tokyo-Osaka in tilt: treni fermi per quasi 2 ore - In Giappone una delle linee ferroviarie ad alta velocità più trafficate del Paese si è fermata dopo che un serpente si è impigliato in una linea elettrica ... 🔗fanpage.it

Serpente di un metro manda in tilt l’alta velocità in Giappone. E no, non era sui binari - Per circa 90 minuti la leggendaria linea Tokaido shinkansen tra Tokyo e Osaka è rimasta bloccata. All’ora di punta e nel primo giorno di 'Golden week’ ... 🔗msn.com

Guasto su linea Av, previsti ritardi fino a due ore - (HDmotori) Ritardi fino a 90 minuti per i treni ad alta velocità a causa di un guasto sulla linea Napoli-Roma. La circolazione, si legge sulla pagina Infomobilità di Trenitalia, è fortemente ... 🔗informazione.it