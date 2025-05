Serie C Al via domenica i Play-Off la Vis sfiderà il Pontedera

Play-Off, che decreteranno il nome della quarta formazione promossa in Serie B. La Vis affronterà in casa in gara unica, il Pontedera VALLESINA, 29 aprile 2025 – Calato il sipario sul campionato di Serie C, domenica 4 aprile prenderanno ufficialmente il via i Play-Off, che vedranno di scena le formazioni classificatesi dal quinto al decimo posto, dal quarto posto all'undicesimo nel girone B, quello delle marchigiane, visto che il Rimini, nono, accederà direttamente alla fase successiva insieme alle prime classificate.Questa la graduatoria finale: VIRTUS ENTELLA 83, Ternana 74 (-2), Torres 68, Pescara 67, Arezzo 64, Vis Pesaro 58, Pineto 57, Pianese 53, Rimini 51 (-2), Gubbio e Pontedera 48, Perugia 47, Carpi 44, Campobasso 43, Ascoli 40, Lucchese (-6) 39, Spal (-3) 35, Milan Futuro 34, Sestri Levante 31, Legnago Salus 29.

