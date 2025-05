Serie B2 | Club Tennis Ceriano si riscatta con vittoria contro Tennis Villa Carpena

Serie B2 del Club Tennis Ceriano. Nella giornata d'esordio, sulla terra battuta del Circolo Tennis Trento, a prevalere è stata la formazione di casa, promossa con un 4-2. A muovere il punteggio per il Ct Ceriano ci ha pensato Tobia Baragiola Mordini, classe 2006, che ha sconfitto per 6-4 6-3 il più esperto padrone di casa Eugenio Candioli, per poi fare il bis in doppio a fianco di Soriano Barrera. Tuttavia, la giornata perfetta del giovane del vivaio non è bastata a evitare la vittoria trentina, perché nell'altro doppio il duo FellinHeller ha beffato in rimonta la coppia ZanottiRossi. La compagine brianzola ha rialzato la testa sul veloce indoor di casa contro il Tennis Villa Carpena di Forlì, battuto 4-2. La sfida è iniziata in salita (0-2), ma prima il ceco Matej Vocel si è fatto bastare soli 45 minuti per superare Jamal Urgese (6-2 6-0), poi Lorenzo Furia ha rimesso tutto in parità imponendosi su Lorenzo Monti.

