Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati 36esima giornata: il Pisa a un punto dalla A

Roma, 1° maggio – Ilvince, ma laA non arriva ancora. Con i tre punti conquistati dallo Spezia contro la Salernitana, infatti, la distanza tra i toscani e i liguri rimane a 9 lunghezze, e dati gli scontri diretti favorevoli alla squadra di D'Angelo, Inzaghi e i suoi devono attendere ancora prima di poter festeggiare la promozione in massima. Continua il momento negativo del Catanzaro, che nello scontro playoff con la Juve Stabia subisce la seconda sconfitta consecutiva e resta a quota 48. Vittorie per Cosenza, Sudtirol, Mantova, Reggiana, Brescia e Sassuolo, rispettivamente contro Bari, Palermo, Cesena, Modena, Cittadella e Carrarese. 0-0 tra Sampdoria e Cremonese.Mosti e Candellone alimentano il sogno quarto postoLa Juve Stabia può ancora sperare di saltare il primo turno di playoff dato che, con la vittoria contro il Catanzaro e il pareggio della Cremonese, i punti di distacco dal quarto posto diventano 4. 🔗 Sport.quotidiano.net