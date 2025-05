Serie B | il Pisa rimanda la promozione in A Pari Samp-Cremonese crollo Palermo LIVE | Brescia poi il Sassuolo

Serie B che va in scena il primo maggio, Festa dei Lavoratori. In campo tutte le squadre, il Pisa rimanda la promozione. 🔗 Trentaseiesima giornata diB che va in scena il primo maggio, Festa dei Lavoratori. In campo tutte le squadre, illa. 🔗 Calciomercato.com

Basket, in serie C netta sconfitta della Pallacanestro Femminile Pisa a Firenze - Pisa, 16 febbraio 2025 – Ancora una sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie C, sul campo della quinta, Baloncesto Firenze. Il match è la fotocopia dell’ultima gara persa in casa contro Porcari, con le ragazze di coach De Filippis, troppo fallose in fase d’attacco, sempre ad inseguire le padrone di casa, che hanno fatto proprio l’incontro dopo soli tre quarti. 🔗sport.quotidiano.net

Pio Esposito avvia la rimonta dello Spezia col Pisa: sono 14 in Serie B! - Francesco Pio Esposito ha siglato la rete del 2-2 con cui lo Spezia ha agguantato il risultato nella sfida casalinga contro il Pisa. Per il calciatore di proprietà dell’Inter sono 14 reti in Serie B. IN GOL – Francesco Pio Esposito è andato nuovamente in rete nel match che lo Spezia sta vincendo contro il Pisa con il punteggio di 3-2. Ormai non si tratta più di una novità, trattandosi del quattordicesimo messo a segno in questa stagione di Serie B da parte dell’attaccante italiano. 🔗inter-news.it

Serie B, i risultati della 29ª giornata: allo Spezia lo scontro diretto con il Pisa; pareggia il Sassuolo, valanga Sudtirol - Serie B, i risultati della 29ª giornata: allo Spezia lo scontro diretto con il Pisa; pareggia il Sassuolo, valanga Sudtirol Lo Spezia si porta a casa lo scontro diretto con il Pisa e si avvicina al secondo posto della classifica di Serie B, ancora dei toscani, ma adesso a solo 3 punti di distanza. Decidono […] 🔗calcionews24.com

Spezia-Salernitana 2-0: risultato finale e highlights; SERIE B - Vince il Pisa, Palermo ko in casa, pari Sampdoria; Serie B, il Sassuolo incassa 5 gol a Palermo e rimanda la festa promozione; United Carpi, a Camposanto un pari senza reti che rimanda ogni verdetto.

Serie B, il Pisa a un punto dalla A, lo Spezia affonda la Salernitana, Samp ancora crisi - In serie B la Reggiana si prende il derby battendo in trasferta il Mantova 3-2, il Cosenza batte il Bari di misura, la Juve Stabia supera il Catanzaro. Il Pisa rimanda la festa promozione in A ... 🔗sport.virgilio.it

Calcio Serie B – Pisa verso la A, Cosenza sull’orlo del baratro: la 36ª giornata può decidere tutto - La Serie BKT entra nel vivo con una 36ª giornata che potrebbe già consegnare verdetti pesanti, sia in testa che in coda alla classifica. Dopo la matematica promozione del Sassuolo in Serie A, il ... 🔗infooggi.it

Pisa, Inzaghi è il re della Serie B: promozione a un passo, quando può arrivare l’ufficialità - Partiamo da un dato: il Pisa ha l`allenatore con la miglior media punti tra quelli in attività con almeno 50 panchine in Serie B. Eccolo lì il segreto di una squadra. 🔗msn.com