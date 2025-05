Serie B 2024 25 - Diretta Sky Sport Business 36a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Serie BKT 20242025 SCENDE IN CAMPO NEI BAR E LOCALI CON SKY BusinessQuattro partite a turno, tutti i playoff, playout e highlights: il grande spettacolo della Serie BKT arriva nei bar, ristoranti e hotel abbonati a Sky BusinessSky Business porta il gran finale della stagione di Serie BKT nei bar, ristoranti e hotel abbonati, offrendo agli esercenti una nuova opportunità per arricchire la propria proposta e coinvolgere ancora di più i loro clienti, 7 giorni su 7.Con l’arrivo della Serie BKT, si arricchisce l’offerta calcistica di Sky Business che comprende anche tutta la Serie A ENILIVE, tutte le coppe europee - Champions League, inclusa la miglior partita del mercoledì sul canale Prime Sportsbar, Europa League e Conference League -, la Premier League e la Bundesliga, senza dimenticare il grande Sport di Sky con il tennis ATP e WTA, la Formula 1, la MotoGP, e tanti altri eventi di livello internazionale. 🔗 Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta Sky Sport Business 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti LABKT2025 SCENDE IN CAMPO NEI BAR E LOCALI CON SKYQuattro partite a turno, tutti i playoff, playout e highlights: il grande spettacolo dellaBKT arriva nei bar, ristoranti e hotel abbonati a SkySkyporta il gran finale della stagione diBKT nei bar, ristoranti e hotel abbonati, offrendo agli esercenti una nuova opportunità per arricchire la propria proposta e coinvolgere ancora di più i loro clienti, 7 giorni su 7.Con l’arrivo dellaBKT, si arricchisce l’offerta calcistica di Skyche comprende anche tutta laA ENILIVE, tutte le coppe europee - Champions League, inclusa la miglior partita del mercoledì sul canale Primesbar, Europa League e Conference League -, la Premier League e la Bundesliga, senza dimenticare il grandedi Sky con il tennis ATP e WTA, la Formula 1, la MotoGP, e tanti altri eventi di livello internazionale. 🔗 Digital-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Lazio vs Roma domenica alle 20:45 in diretta esclusiva su DAZNPer la città e l'Europa. Distante 15 punti dalla Lazio all'andata a Gennaio, la Roma ha annullato il gap negli ultimi mesi: chbi avrà la meglio all'Olimpico? Tutta la Serie A Enilive è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. DAZN SERIE A DIRETTA - 32a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News. 🔗digital-news.it

Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La Serie C NOW si riavvicina alla sua grande tradizione. Nelle case degli italiani torna il calcio della domenica pomeriggio. Un ritorno alle origini, alle storiche abitudini dei tifosi italiani, che porta la Serie C NOW al centro del pallone nostrano, legando ancora di più le storie e il suo racconto all’innovazione, grazie al forte sostegno televisivo di Sky Sport. Ogni giornata vedrà sei gare disputate in contemporanea domenica alle 15 e saranno tutte trasmesse anche con la modalità Diretta Gol su Sky (canale 202) e in streaming su NOW. 🔗digital-news.it

Goal del mese settembre 2024 | Presentato da Iliade | Serie A 2024/25 - Il calcio di forbice di Saúl Coco contro Lazio è stato nominato il gol dell’Iiade del mese per settembre nella stagione di Serie A del 2024/25.Guarda questo video su Youtube L'articolo Goal del mese settembre 2024 | Presentato da Iliade | Serie A 2024/25 proviene da JustCalcio.com. 🔗justcalcio.com

Approfondimenti da altre fonti

Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 35a Giornata: Palinsesto e Telecronisti; Serie B 2024-25: le nuove date di playoff e playout; Serie B 2024/25 - Diretta Sky Sport Business 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti; Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie B 2024/25, risultati e classifica 15ª giornata di ritorno: Pisa a 3pt dalla Serie A, lotta serrata per la salvezza - ROMA. Oggi si è concluso il quindicesimo turno di ritorno del campionato di Serie B 2024/25, 32 gol realizzati nei ... 🔗restodelcalcio.com

Serie B, decise le nuove date per i playoff e i playout 2024/25 - La Lega ha comunicato i giorni in cui si svolgeranno le partite di post season dopo che il turno non disputato per la morte di Papa Francesco è stato programmato in coda alla stagione regolare. 🔗calcioefinanza.it

LIVE – Serie B, 35ª giornata 2024/25: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta - ROMA. Ritorna in campo la Serie B con la trentacinquesima giornata della stagione 2024/25. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le ... 🔗restodelcalcio.com