Serie B 2024 25 - Diretta LaB Channel 36a Giornata | Palinsesto e Telecronisti Amazon Prime Video

© Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video) Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. 🔗 Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB, disponibile su, che trasmette tutte le partite delle squadre dellaBKT. Questo accordo tra la LegaB erappresenta un passo importante verso l'obiettivo didi ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.Per la LegaB, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. 🔗 Digital-news.it

