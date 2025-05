Sergio Ramelli Hoara Borselli | A Torino estremistri di sinistra hanno inneggiato al suo massacro sindaco spieghi perché ha vietato commemorazione - VIDEO

La mozione di FdI: "Una via intitolata a Sergio Ramelli" - Intitolare una via, o una piazza di San Donato a Sergio Ramelli, vittima dell’odio politico degli anni Settanta. Lo chiede, con una mozione da discutere in consiglio comunale, la sezione locale di Fratelli d’Italia, col suo capogruppo Guido Massera. Cinquant’anni fa, il 29 aprile 1975, moriva in un letto d’ospedale a Milano, dopo 47 giorni di agonia, Sergio Ramelli, un ragazzo di 18 anni che il 13 marzo dello stesso anno fu aggredito da un commando di Avanguardia operaia a colpi di chiave inglese, mentre rientrava a casa. 🔗ilgiorno.it

Sergio Ramelli, a Perugia una cerimonia per ricordare i 50 anni dell'aggressione - Il 13 marzo di cinquanta anni fa iniziava il calvario di Sergio Ramelli, giovane militante di destra aggredito per solo odio politico da un gruppo di appartenenti ad Avanguardia Operaia. Sergio rimase in coma 47 giorni, colpito solo perché in un tema scolastico aveva condannato le azioni delle... 🔗perugiatoday.it

Cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli: intitolazioni, eventi e manifestazioni (pro e contro) - Milano, 27 aprile 2025 – Cinquant’anni fa moriva Sergio Ramelli, studente e militante del Fronte della Gioventù, deceduto dopo oltre un mese di agonia, in seguito alle ferite riportate durante l’aggressione a colpi di chiave inglese da parte di un gruppo di Avanguardia Operaia. Era il 29 aprile 1975. Le intitolazioni Per la ricorrenza sono in programma una lunga serie di intitolazioni ed eventi non senza code polemiche, come già avvenuto con la nuova targa collocata lo scorso 13 marzo (giorno esatto dell'aggressione) nell'istituto Molinari di Milano, la scuola che il diciottenne aveva ... 🔗ilgiorno.it

Ramelli, La Russa a Milano: "Senza di lui non ci sarebbe Fratelli d'Italia e non saremmo al Governo" - "Quello che per me e' importante e' che a 50 anni di distanza la memoria di Sergio Ramelli e' diventata, anno dopo anno, un segnale che riguarda sempre piu' persone grazie a Dio, come io ho sempre ... 🔗affaritaliani.it

Giorgia Meloni ricorda Sergio Ramelli. "Era una persona libera e ci voleva coraggio. Tutti facciano i conti con questa vicenda" - Ed è terribilmente difficile accostare questi valori alla vicenda di Sergio Ramelli. Cinquant'anni fa si spegneva la sua giovanissima vita, una morte tanto brutale quanto assurda e forse proprio ... 🔗huffingtonpost.it

Omicidio Ramelli, Meloni: "Ricucire ferita profonda, sforzo di verità e pacificazione" - Video - E quella storia ce l'ha raccontata Anita, mamma Ramelli, che per quei quasi 40 anni ha onorato il suo amato Sergio insegnando dignità e amore infinito". "Oggi dopo più di 50 anni quella memoria ... 🔗adnkronos.com