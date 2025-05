Sequestrata pista di go kart abusiva a Licola costruita nel parco regionale dei Campi Flegrei

pista di go kart a Licola, nel Napoletano; da accertamenti è risultata priva di autorizzazioni, denunciato un 64enne di Pozzuoli. 🔗 I carabinieri hanno sequestrato unadi go, nel Napoletano; da accertamenti è risultata priva di autorizzazioni, denunciato un 64enne di Pozzuoli. 🔗 Fanpage.it

Realizza kartodromo in area protetta, denunciato - Aveva realizzato una pista di go-kart in un sito di interesse comunitario: per questo i carabinieri della stazione di Licola, insieme a quelli del nucleo forestale di Pozzuoli, hanno denunciato un 64e ... 🔗ansa.it